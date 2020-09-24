شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى أمام الأمم المتحدة: الشعب لن يقبل تكرار التجربة الإيرانية على أرضه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، إن ميليشيات الحوثيين حولت صنعاء لسجن كبير، متابعا: نعيش وضعا قاسيا بسبب الحرب المفروضة علينا من الحوثيين وإيران.
وأضاف الرئيس اليمنى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إيران والحوثيون فرضوا الحرب علينا، لافتا إلى أن الشعب اليمنى لن يقبل التجربة الإيرانية على أرضه.
وأوضح عبد ربه منصور هادى، أن الحوثيون عرقلوا كل جهود السلام، مؤكدا أن الحوثيين استخدموا الملف الإنساني لابتزاز المجتمع الدولى.
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