شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة طفلة بعد تعرضها لحادث دهس في طبرجل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نجح فريق طبي جراحي بمستشفى طبرجل العام بمنطقة الجوف في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر سنتين بعد تعرضها لحادث دهس في محافظة طبرجل،

وحضرت الطفلة إلى قسم الطوارئ بمستشفى طبرجل العام وهي تعاني من نزيف داخل الجمجمة، وغياب عن الوعي، وصعوبة بالتنفس، وعلى الفور أُدخلت إلى قسم الطوارئ وتم إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، حيث تبين وجود كسور متعددة مع نزف دموي داخل الجمجمة وكدمات دماغية متعددة ، ووذمة دماغية معممة.

وعلى الفور تم وضع الطفلة على أجهزة التنفس الصناعي وأدخلت مباشرة إلى قسم العمليات، وأجريت لها عملية جراحية تم خلالها إيقاف النزيف وإزالة التجمع الدموي وتكللت بالنجاح، استغرقت مدة العملية ساعتين ونصف، أُدخلت بعدها الطفلة إلى قسم العناية المركزة للأطفال واستعادت الطفلة الوعي بشكل كامل وتستطيع حاليا تناول الطعام والشراب بشكل طبيعي وحالتها الصحية مستقرة ولله الحمد.