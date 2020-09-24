شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك عاجل من «المرور» ضد سائق ركن سيارته على رصيف كورنيش جدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، القبض على قائد مركبة وضعها على الرصيف، إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وتفاعل المرور، مع تغريدة لمغرد شكا من قيام أحد السائقين بركن سيارته على الرصيف بكورنيش جدة وأعاق حركة المارة خلال احتفالات اليوم الوطني.

وردت إدارة المرور بقولها: “نفيد بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.