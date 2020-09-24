شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» توضح طريقة التبليغ عن جرائم التهريب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت الجمارك، على أهمية المبادرة بالتبليغ عن الملاحظات الأمنية المتعلقة بجرائم التهريب عبر الاتصال على الرقم (1910) لحماية الوطن. وقالت “الجمارك” في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، “لنقف جميعا ودائما على ثغور الوطن ونسعى لحمايته والذود عنه بالتبليغ عن الملاحظات الأمنية المتعلقة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك عبر مركز البلاغات الأمنية 1910 الذي يستقبل بلاغك بسرية تامة”.

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