شكرا لقرائتكم خبر عن منح أوسمة لـ1486 من المدنيين والعسكريين خدموا القوات المسلحة.. قائمة الأسماء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة لـ1486 من الموظفين المدنيين والعسكريين نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة وإسهامهم بفعالية في عمليات “إعادة الأمل”. وللاطلاع على أسماء الممنوحين للأوسمة الدخول على الملف التالي:مستحقي الأوسمة.pdf

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