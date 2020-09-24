ملك البحرين: نؤيد حصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أضاف آل خليفة في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن "البحرين تؤيد حصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة".

وأشار إلى أنه "انطلاقا من حرصنا على أمن واستقرار المنطقة، وتجسيدا لنهجنا الراسخ في الانفتاح والتعايش مع الجميع، فقد تم الإعلان عن إقامة العلاقات مع إسرائيل، في رسالة حضارية تؤكد بأن يدنا ممدودة للسلام العادل والشامل باعتباره الضمانة الأفضل لمستقبل شعوب المنطقة جميعا".

وتابع: "لعل ما قامت به دولة الإمارات من خطوة شجاعة لإحياء أمل السلام والاستقرار في المنطقة لهي خطوة موفقة ومباركة، بالتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل، وبرعاية وجهود من الولايات المتحدة الأمريكية، في مقابل وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وتعزيزا لفرص السلام وخفض حدة التوتر، ومنح شعوب المنطقة منطلقا جديدا للتفاهم والتقارب والتعايش السلمي".

وأكد أن "بلاده تؤيد حل الدولتين كأساس لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

كما أشاد العاهل البحريني بـ"الجهود المقدرة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز هذه الخطوات الاستراتيجية الهامة".

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يذكر أن إسرائيل قد وقعت رسميا، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين، وذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت إسرائيل عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس/آب الماضي، قبل أن تعود وتعلن عن التوصل لاتفاق مماثل مع البحرين، في 11 سبتمبر/أيلول الجاري.