الرئيس التونسي: تونس قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن بشأن مواجهة "كوفيد-19"

وأكد سعيد، في كلمة متلفزة، اليوم الخميس، أنه "بالتنسيق مع فرنسا، اقترحت مشروع قرار على مجلس الأمني الدولي، أكدت فيه أن مجابهة جائحة كورونا تتطلب مزيدا من التضامن الدولي واستجابة مشتركة متناسقة بإشراف الأمم المتحدت".
وأضاف "مشروع القرار المعروض على مجلس الأمن يطالب بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم".
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
وأكد أن "تداعيات أزمة كورونا ستزيد الصراعات والأزمات في العالم"
يشار إلى أن الوضع الوبائي في تونس بات مثيرا للقلق، خاصة بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وسط مطالب شعبية بإعادة فرض الحجر الصحي الشامل وإغلاق الحدود.
على ضوء التزايد السريع للعدوى بفيروس كورونا، أطلق عدد من المواطنين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون فيها بإعادة فرض اجراءات الحجر الصحي الشامل وغلق الحدود ولو بشكل مؤقت لفسح المجال أمام إعادة السيطرة على حلقات العدوى.
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