الرجوب: اتفقنا مع حماس على بناء الشراكة الوطنية من خلال انتخابات وفق تمثيل نسبي

رام الله - سبوتنيك. وقال الرجوب، في مقابلة مع تلفزيون فلسطين في إسطنبول اليوم الخميس: "ننتظر دعوة الرئيس محمود عباس، للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، لإقرار المبدأ، وتثبيت الآليات، ابتداء من إصدار المرسوم الرئاسي وحتى المرحلة النهائية".

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وقال: "المرحلة الأولى جزء من المجلس الوطني لما يتمتع به أعضاء المجلس التشريعي من عضوية أصيلة في المجلس الوطني وهذا شكل نقلة في الحوار الوطني".

وتابع أمين سر اللجنة المركزية لفتح: "المطلوب عقد اجتماع خلال أسبوع للأمناء العامين للاتفاق على آليات مواصلة مسيرة بناء الشراكة الوطنية المرتكزة على مشروع الدولة ومشروع المقاومة الشعبية لمواجهة صفقة القرن والضم والتطبيع والاحتلال".

وأشار الرجوب إلى أن بناء الوحدة الوطنية هدف استراتيجي للاتفاق وطريق للانتخابات والعملية الديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة لبناء النظام السياسي.