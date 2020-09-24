حقيقة إغلاق محطات المترو في مصر غدا الجمعة وحتى السبت

ونفت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، ما تم نشره في أحد مواقع التواصل الاجتماعي المزيفة، من إغلاق كافة محطات المترو داخل القاهرة من صباح غد الجمعة وحتى صباح السبت بسبب الصيانة الضرورية.
وقال البيان إن هذا الخبر عار تماما من الصحة، وأن تشغيل المترو يومي الجمعة والسبت سيكون كالمعتاد من الساعة 5.15 صباحا إلى الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، بالتوقيت المحلي.
كما أهابت وزارة النقل بالمواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تهدف إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وأن يتم الاعتماد على المصادر الرسمية فيما يتعلق بالأخبار الخاصة بمرافق وزارة النقل.
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