الجزائر.. انخفاض طفيف بمعدل التضخم في أغسطس

الجزائر/حسان جبريل/ الخليج 365

استقر معدل التضخم في الجزائر عند 2.1 بالمئة، على أساس سنوي، في أغسطس/آب منخفضا بشكل طفيف بنسبة 0.1 بالمئة عنه في يوليو/تموز، وفقا لبيانات رسمية صدرت الخميس.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، نقلا عن الديوان الوطني للإحصاءات (حكومي)، إن أسعار السلع الغذائية سجلت انخفاضا بنسبة 0.6 بالمئة في أغسطس.

وعزا الديوان الوطني للإحصاءات هذا التغير نحو الانخفاض في مجموعة الغذاء، بشكل أساسي إلى انخفاض بنسبة 1.2 بالمئة في أسعار المنتجات الزراعية الطازجة مدفوعة، أساسا بانخفاض أسعار اللحوم البيضاء بنسبة 13.8 بالمئة، البطاطس بنسبة 15.8 بالمئة، و بدرجة أقل اللحوم الحمراء بنسبة 0.9 بالمئة.

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في المقابل، وضمن مجموعة الغذاء أيضا، ارتفعت أسعار الخبز، والخضار والفواكه، بنسبة 3.3 بالمئة و14.5 بالمئة على الترتيب.

وزادت أسعار المنتجات المصنعة 0.8 بالمئة في أغسطس، كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.3 بالمئة

وبلغ التضخم في الجزائر 2 بالمئة في 2019 منخفضا من 4.3 بالمئة في 2018.

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