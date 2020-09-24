الجزائر/حسان جبريل/ الخليج 365
استقر معدل التضخم في الجزائر عند 2.1 بالمئة، على أساس سنوي، في أغسطس/آب منخفضا بشكل طفيف بنسبة 0.1 بالمئة عنه في يوليو/تموز، وفقا لبيانات رسمية صدرت الخميس.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، نقلا عن الديوان الوطني للإحصاءات (حكومي)، إن أسعار السلع الغذائية سجلت انخفاضا بنسبة 0.6 بالمئة في أغسطس.
وعزا الديوان الوطني للإحصاءات هذا التغير نحو الانخفاض في مجموعة الغذاء، بشكل أساسي إلى انخفاض بنسبة 1.2 بالمئة في أسعار المنتجات الزراعية الطازجة مدفوعة، أساسا بانخفاض أسعار اللحوم البيضاء بنسبة 13.8 بالمئة، البطاطس بنسبة 15.8 بالمئة، و بدرجة أقل اللحوم الحمراء بنسبة 0.9 بالمئة.
في المقابل، وضمن مجموعة الغذاء أيضا، ارتفعت أسعار الخبز، والخضار والفواكه، بنسبة 3.3 بالمئة و14.5 بالمئة على الترتيب.
وزادت أسعار المنتجات المصنعة 0.8 بالمئة في أغسطس، كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.3 بالمئة
وبلغ التضخم في الجزائر 2 بالمئة في 2019 منخفضا من 4.3 بالمئة في 2018.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر.. انخفاض طفيف بمعدل التضخم في أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.