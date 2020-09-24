سوريا.. مقتل مدنيين اثنين بتفجير إرهابي في "رأس العين"

رأس العين/الخليج 365

قتل مدنيان وأصيب 11 آخرون، الخميس، جراء تفجير إرهابي في ريف مدينة "رأس العين" الواقعة ضمن منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأشار مراسل الخليج 365 إلى وقوع تفجير بسيارة مفخخة في قرية "تل حلف" التابعة لـ "رأس العين"، أسفر عن مقتل مدنيين اثنين أحدهما طفل، وإصابة 11 آخرين.

وأوضح أن اثنين من الجرحى في حالة خطيرة وتم نقلهما إلى تركيا لتلقي العلاج.

ولفت إلى وقوع تفجير ثانٍ بعبوة ناسفة مزروعة في القرية ذاتها لم يسفر عن وقوع ضحايا.

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وترجح قوات الأمن بالمنطقة، وقوف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وراء التفجيرين.



ويحاول عناصر التنظيم الإرهابي بين الفينة والأخرى، التسلل إلى منطقتي رأس العين وتل أبيض وشن هجمات إرهابية من نقاط تمركزهم في مدينتي "عين عيسى" و"تل تمر".



وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.