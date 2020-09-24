عبر تركيا.. 84 شاحنة مساعدات أممية تدخل إدلب

هطاي/ جم كنجو/ الخليج 365 أرسلت الأمم المتحدة، الخميس، 84 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، عبر تركيا.

وبحسب مراسل الخليج 365، فإن قافلة المساعدات دخلت الأراضي السورية من معبر "جيلوه غوزو" بولاية هطاي جنوبي تركيا، المقابل لمعبر "باب الهوى" من الجانب السوري.

ومن المنتظر أن يتم توزيع المساعدات على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها.

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