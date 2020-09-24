إقالة قائد عمليات نينوى بالجيش العراقي

بغداد / علي جواد / الخليج 365



أعلن مصدر عراقي مسؤول، الخميس، إقالة قائد عمليات نينوى (شمال) في الجيش، اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، من منصبه.



ونقل "المركز الخبري الوطني" التابع لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن المصدر الذي لم يسمه لكنه وصفه بالمسؤول قوله، إنه "تمت إقالة قائد عمليات نينوى إسماعيل المحلاوي من منصبه، وعُين بدلا عنه قائد شرطة المحافظة اللواء الركن حمد النامس".



ولم يكشف الإعلام الرسمي سبب إقالة المحلاوي من منصبه.



ولم يصدر حتى مساء اليوم أي تعليق رسمي من وزارة الدفاع العراقية أو قيادة عمليات نينوى بشأن الموضوع.

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وكان المحلاوي تسلم منصبه كقائد لعمليات نينوى نهاية يوليو/تموز الماضي.



وشغل المحلاوي منصب نائب قائد عمليات الجزيرة والبادية غرب محافظة الأنبار عام 2013، وقائد شرطة الأنبار عام 2014، وقائد عمليات الأنبار عام 2015.‎



وجاء قرار الإقالة بعد ساعات قليلة من إقالة "وعد القدو" من مهام آمر "اللواء 30" في الحشد الشعبي، وتكليف زين العابدين جميل خضر بدلا عنه.



والقدو، الملقب بـ"أبو جعفر" هو مؤسس "اللواء 30" في الحشد الشعبي، وهو الفصيل الذي يواجه اتهامات من قبل عشائر سنية في محافظة نينوى بارتكاب انتهاكات وتعذيب وتصفية لأبناء تلك العشائر، ما ينفيه قادة الفصيل.



ويقود رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حملة واسعة منذ توليه منصبه آيار/مايو الماضي، لإقالة القادة العسكريين، ومسؤولي المؤسسات الحكومية المتهمين بالفساد والذين لديهم ارتباطات حزبية.

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