كورونا.. 30 وفاة بالسعودية و5 في ليبيا

إسطنبول/الخليج 365

أعلنت السعودية، الخميس، وفاة 30 شخصا جراء فيروس كورونا، فيما رصدت ليبيا 5 وفيات بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بتسجيل 30 وفاة و498 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي1.007 مرضى منه.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 331.857؛ منها 4.599 وفاة، و314.793 حالة تعاف.

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وفي ليبيا أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بتسجيل 5 وفيات و535 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 412 مريضا.

وأوضح المركز (حكومي) في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 30.632؛ بينها 474 وفاة، و16.842 حالة شفاء.

وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 32 مليونا و167 ألفا، توفي منهم أكثر من 983 ألفا، وتعافى ما يزيد على 23 مليونا و738 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".





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