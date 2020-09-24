بأول اقتراع منذ عدوان حفتر.. انتخاب عميد جديد لبلدية مصراتة

طرابلس/ وليد عبد الله / الخليج 365

انتخبت قائمة "إعمار"، الفائزة بانتخابات المجلس البلدي بمدينة مصراتة الليبية، الخميس، محمود السقوطري عميدا للمجلس.

وذكر مراسل الخليج 365، أن مراسم انتخاب عميد بلدية مصراتة وأداء القسم القانوني للأعضاء المنتخبين جرت بمقر المجلس.

وأضاف أن المراسم أسفرت عن انتخاب محمود السقوطري عميدا للمجلس البلدي بمصراتة شرق العاصمة الليبية.

وفازت قائمة "إعمار" بـ10 آلاف صوت في الانتخابات البلدية التي أجريت بمصراتة في 3 سبتمبر/أيلول الماضي.

وهذه أول انتخاب بلدية تشرف عليها الحكومة الليبية، منذ بدء مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر عدوانه على مناطق غربي البلاد، في أبريل/نيسان 2019.



Advertisements

وأصر مجلس بلدية مصراتة على إجراء الانتخابات في موعدها، بعد تأجيلها عدة مرات جراء تفشي فيروس كورونا.



وبلغ عدد المسجلين الناخبين 98 ألفا و397 ناخبا، 60 بالمئة رجال و40 بالمئة نساء، وفق اللجنة المركزية للانتخابات بليبيا.



وخصص للإدلاء بالأصوات 76 مركزا انتخابيا عبر 12 فرعا بلديا.



وتنافس في الانتخابات 15 قائمة على المقاعد المخصصة للفئة العامة، وسبع نساء على المقاعد المخصصة لفئة المرأة، وستة مرشحين عن المقاعد المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفاز من ذوي الاحتياجات الخاصة إبراهيم عبدالسلام صافار، وبمقعد فئة المرأة حميدة محمد المنقوش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.