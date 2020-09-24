أفادت صحيفة "اليوم السابع"، بوصول المتهمين الثلاثة عبر مطار القاهرة، بعد تسليمهم من شرطة الإنتربول الدولي.
© AFP 2020 / JOSEPH EID
وأضافت الوكالة أنه على الفور أعطيت الأوامر للقيام بالتحريات والاستقصاءات اللازمة، وباشرت القطاعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها، بحيث تبين لها أن خمسة من أصل سبعة كانوا قد دخلوا إلى لبنان بتواريخ سابقة، ثم غادر اثنان منهم، ليستقر العدد على ثلاثة مشتبه بهم، داخل الأراضي اللبنانية.
كما تبين مغادرة المذكورين الفنادق التي كانوا نزلاء فيها، تاركين حقائبهم داخل الغرف، وتم تحديد مكان وجودهم، في بلدة فتقا، حيث قامت قوة من الشعبة بمداهمة المكان، وتمكنت من توقيفهم، بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإنتربول يسلم مصر 3 متهمين في قضية فيرمونت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.