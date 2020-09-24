الإنتربول يسلم مصر 3 متهمين في قضية فيرمونت

أفادت صحيفة "اليوم السابع"، بوصول المتهمين الثلاثة عبر مطار القاهرة، بعد تسليمهم من شرطة الإنتربول الدولي.

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يشار إلى أن وكالة الأنباء اللبنانية، كشفت في 27 أغسطس/ آب، الماضي، أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ورد إليها كتاب من مكتب الإنتربول في مصر، يتضمن أسماء سبعة أشخاص من الجنسية المصرية، موجودين في لبنان، متهمين في قضية الفيرمونت.

وأضافت الوكالة أنه على الفور أعطيت الأوامر للقيام بالتحريات والاستقصاءات اللازمة، وباشرت القطاعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها، بحيث تبين لها أن خمسة من أصل سبعة كانوا قد دخلوا إلى لبنان بتواريخ سابقة، ثم غادر اثنان منهم، ليستقر العدد على ثلاثة مشتبه بهم، داخل الأراضي اللبنانية.

كما تبين مغادرة المذكورين الفنادق التي كانوا نزلاء فيها، تاركين حقائبهم داخل الغرف، وتم تحديد مكان وجودهم، في بلدة فتقا، حيث قامت قوة من الشعبة بمداهمة المكان، وتمكنت من توقيفهم، بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية.