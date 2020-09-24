إنهاء الصراع مع إسرائيل وحل الدولتين... الأردن يجدد موقفه الثابت من القضية الفلسطينية

وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني فقد "استقبل الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، وزيري خارجية مصر سامح شكري وفرنسا جان إيف لودريان، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال".

وأكد العاهل الأردني، خلال اللقاء، "أهمية مواصلة التنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مساعي تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة".

© Sputnik . Максим Блинов

وجدد العاهل الأردني تأكيد موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، لافتاً جلالته إلى أهمية الدور الأوروبي بهذا الخصوص.

تأتي زيارة وزيري خارجية مصر وفرنسا والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى المملكة في إطار مواصلة التنسيق والتشاور فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والعمل من أجل استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لإنهاء الصراع.