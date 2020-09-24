شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني: على المجتمع الدولي الوقوف بوجه جماعة الحوثي المدعومة من إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد ربه منصور هادى، الرئيس اليمني: "على المجتمع الدولي الوقوف بوجه جماعة الحوثي المدعومة من إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ويستمر الجيش اليمنى في تحقيق تقدم كبير محققا انتصارات على مليشيات الحوثيين، في الوقت الذى أعلنت فيه إيران نقل تجربتها التكنولوجية في المجال الدفاعي إلى اليمن، وفى هذا السياق أعلن الجيش اليمني، تقدم قواته في معارك مع جماعة الحوثيين، في محافظة مَأَرِب شمال شرقي اليمن.

وذكر موقع الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش)، واصلت بإسناد من طيران التحالف العربي، تقدمها واستعادة وتحرير المواقع من يد الحوثيين في جبهات رَحبَة ومَاهِليةْ جنوبي مَأَرِب" وأكد "سقوط العشرات من عناصر الحوثيين، بنيران مدفعية قوات الجيش والمقاومة، ما بين جريح وأسير"، كما تقدم القوات الحكومية يأتي عقب 48 ساعة من إعلانه السيطرة على مواقع عسكرية استراتيجية في جبهة رَحَبَة ومَاهِلِية جنوبي مَأَرِب، سبقه الخميس الإعلان عن استعادة مواقع حاكمة من قبضة جماعة الحوثيين في جبهة مَاهِلِية جنوبي المحافظة النفطية ذاتها.