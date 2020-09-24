شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الجزائرى يؤكد أن التعديلات الدستورية تلزم الدولة بحماية الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عيسى بلخضر مستشار الرئيس الجزائرى لشؤون الجمعيات أن وثيقة التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء الشعبى فى الأول من نوفمبر المقبل تضمن الزام الحكومة بحماية الأسرة.

ودعا بلخضر ،فى تصريحات له اليوم الخميس، الجمعيات الدينية إلى أن تكون حريصة على الأسرة التى جعلها الرئيس عبد المجيد تبون من خلال وثيقة التعديل الدستورى فى حماية الدولة.

وقال إن "الدولة لن تتخلى عن الأسرة كما تخلت عنها مجتمعات أخرى على حساب الحقوق الفردية والحقوق الجماعية فى معناها الواسع، فالحقوق الفردية والأسرية والشبابية وحقوق المرأة والمجتمع المدنى والنقابات وغيرها كلها مصونة ضمن هذه الوثيقة".

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وحث بلخضر الجمعيات الدينية إلى التوجه نحو الشباب وتوجيههم لمواجهة الآفات الاجتماعية والوقاية منها، خاصة ظاهرة المخدرات التى تستهدف تدمير المجتمعات والأسرة.

وقال "حدودنا محصنة بقوات جيشنا وأجهزتنا الأمنية ولكن الوطن مستهدف من حدود أخرى غير تلك الجغرافية مثل القنوات الفضائية وغيرها"، مشيرا إلى بث قناة فرنسية مؤخرا فيلما وثائقيا سعى للإساءة إلى الجزائريين.

وأشار إلى رمزية اختيار الأول من نوفمبر ومصادفة الموعد لذكرى المولد النبوى الشريف وكذلك تدشين المسجد الأعظم لإجراء الاستفتاء على التعديل الدستورى الذى وصفه بأنه "يمهد لثورة ديمقراطية لا سلاح فيها إلا القلوب المخلصة للوطن".