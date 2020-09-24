شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تطالب المجتمع الدولي بالوقوف في وجه جماعة الحوثي المدعومة من إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادى، إنه على المجتمع الدولي الوقوف بوجه جماعة الحوثي المدعومة من إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق قال وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، إن إعلان إيران وضع تقنيات الصواريخ بيد الحوثي اعتراف صريح بدعمها للتخريب، وفقا لخبرعاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الإعلام اليمنى، أن تدخلات إيران في اليمن تجاوز صارخ للقانون الدولي، متابعا: ندعو المجتمع الدولي للتدخل لحظر السلاح من إيران لليمن.

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وفى وقت سابق قال أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم القوات الإيرانية،، إن إيران نقلت تجربتها التكنولوجية في المجال الدفاعي إلى اليمن ليتمكن اليمنيون من صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة بأنفسهم، بحسب وصفه، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.