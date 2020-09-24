شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تؤكد إطلاق حوار استراتيجي مع السعودية والإمارات والكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، خلال جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي: سنمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه تم إطلاق حوار استراتيجي مع السعودية والإمارات والكويت لتعميق الروابط، متابعة: ندعم جهود السعودية لإحلال السلم في اليمن.
ولفتت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن التعاون مع السعودية يحمي القوات الأمريكية من الحوثيين المدعومين من إيران، موضحة أن السعودية حليف رئيسي لأمريكا.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الحشد الشعبي المدعوم من إيران يقف عائقا أمام استقرار العراق، موضحة أن الحوثيين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.
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