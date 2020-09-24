شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تشدد على ضرورة التباعد الاجتماعي: يحد من انتشار الفيروس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أكدت وزارة الصحة على أهمية التعوّد على التباعد الاجتماعي خاصة أثناء التواجد وسط عدد من الأشخاص وذلك حماية للجميع من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، “احرص على إبقاء مسافة آمنة بينك وبين الآخرين لحمايتك وحماية من حولك بإذن الله،تباعد الأجساد يحد من انتشار الفيروس”.

يأتي ذلك بعد انتشار هاشتاق عبر موقع تويتر يحمل وسم “#الموجة_الثانية” في إشارة لتهاون عدد من المواطنين بالاحترازات الوقائية اللازمة أثناء الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، حيث وثُّقت مقاطع فيديو تواجد أعداد كبيرة من المواطنين بأماكن متفرقة للاحتفال.