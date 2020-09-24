شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ «غزاوي» يخطب الجمعة بالمسجد الحرام.. و«البعيجان» في الحرم النبوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أسماء خطيبي الجمعة الثانية من شهر صفر في المسجد الحرام والمسجد النبوي. وقالت الإدارة، عبر حسابها على تويتر: “يخطب بإذن الله يوم الجمعة في المسجد الحرام الشيخ فيصل غزاوي، وفي المسجد النبوي الشيخ عبدالله البعيجان”. Advertisements

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