تعزيز الإجراءات حسب صيغة أستانا... لافروف وظريف يبحثان الوضع في سوريا

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف خلال لقاء مع ظريف: "سنولي اهتماماً خاصاً بوضع التسوية السورية من حيث تلك المبادرات، وتلك القرارات التي تتخذ في إطار صيغة أستانا التي تهدف إلى تعزيز الإجراءات اللازمة التي من شأنها ضمان القرار 2254 بشكل كامل".

هذا ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على رأس وفد إلى موسكو اليوم الخميس، حيث يجري محادثات تتناول إضافة للأجندة الثنائية، خطة العمل الشاملة المشتركة والوضع في سوريا وأفغانستان ومنطقة الخليج.

ومنذ عام 2017 في نور سلطان (أستانا سابقاً)، تجري محادثات حول الشأن السوري في إطار ما يسمى بصيغة أستانا، وفي كانون الثاني/ يناير 2018 استضافت مدينة سوتشي الروسية مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي كان أول محاولة منذ بداية الصراع لجمع مجموعة واسعة من المشاركين في منصة تفاوض واحدة.

وكانت النتيجة الرئيسية للمؤتمر قرار إنشاء لجنة دستورية، تعمل في جنيف وتتمثل مهمتها الرئيسية في إعداد الإصلاح الدستوري.