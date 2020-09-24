وأفاد المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق اليوم، بأن القوات الأمنية عثرت على 13 مضافة ونفق وحقل خطر تعود لتنظيم "داعش" الإرهابي، ضمن النتائج الأولية لعملية التفتيش التي تستهدف الحدود الفاصلة مع قيادتي صلاح الدين وعمليات ديالى وكركوك.
© Sputnik . Valeriy Melnikov
وأضاف المتحدث، في محور عمليات ديالى شرقي البلاد، تم العثور على مضافتين في قرية البوغنام، تحتويان على مواد إدارية وغذائية وملابس.
ولفت الخفاجي، في محور قيادة المقر المتقدم بكركوك شمالي العراق، تم العثور على مضافتين ومواد طبية ودراجات نارية يستخدمها العدو.
وأكمل الخفاجي، كما عثرت القوات في محور كركوك على مضافة أخرى تحتوي على مواد تموينية وأسلحة ومواد متفجرة.
وكشف المتحدث في ختام حديثه، أن القوات عثرت على 13 مضافة ونفق في كافة المحاور في كافة المحاور، ملمحا إلى أن الأخطر بينها هو حقل العبوات الناسفة الذي تم تدميره في محافظة صلاح الدين.
وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي، قد أعلنت في بيان تلقته مراسلتنا صباح اليوم، أن قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة بكركوك، شرعت بإشراف قيادة العمليات المشتركة، بعملية تفتيش (على محورين) تستهدف الحدود الفاصلة مع قيادتي صلاح الدين وعمليات ديالى.
© Sputnik . УПСИ МО РФ
وتابعت، أما المحور الثاني يشرع بتفتيش المنطقة المحصورة من جسر قوري الشاي والى جسر سرحه من خلال قطعات لواء المشاة 52 ولواء التدخل السريع/3 ولواء حشد شعبي /52.
ولفتت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى أن هذه العملية بإسناد من طيران الجيش ومفارز الهندسة العسكرية.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر العمليات المشتركة العراقية تكشف لـ"سبوتنيك" حصيلة تدمير أخطر أوكار "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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