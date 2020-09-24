ذكرت ذلك صحيفة "البيان" الإماراتية، مشيرة إلى أن طيران الإمارات تستأنف خدمة محطاتها الثلاث في جنوب أفريقيا، التي تشمل جوهانسبرغ وكيب تاون، في 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وودربان، في 4 أكتوبر.
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
وتسعى طيران الإمارات لإعادة بناء شبكتها عبر العالم لتلبية الطلب على السفر مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وموظفيها من خطر جائحة كورونا، حيث سيتمكن العملاء الذين يسافرون من وإلى محطات طيران الإمارات الثلاث في جنوب أفريقيا من مواصلة سفرهم بسرعة وبأمان عبر دبي إلى مختلف محطاتها في أوروبا والشرقين الأقصى والأوسط وغرب آسيا وأستراليا.
كانت هذه تفاصيل خبر بينها 3 في دولة واحدة… طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى 5 وجهات أفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.