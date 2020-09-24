أنور قرقاش: مساواة أجور النساء بالرجال فى الإمارات خطوة لتمكين المرأة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن مساواة أجور النساء بالرجال فى القطاع الخاص بالإمارات خطوة لتمكين المرأة فى الإمارات، كما أنها خطوة فى بناء الدولة الحديثة ومؤسساتها، فضلا عن التأكيد على ريادة الإمارات فى ملف تمكين المرأة.



انور قرقاش على تويتر

وغرد أنور قرقاش عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "دخول مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة بشأن مساواة أجور النساء بالرجال فى القطاع الخاص حيز التنفيذ خطوة إيجابية جديدة فى مسيرة تمكين المرأة فى الإمارات، خطوات بناء الدولة الحديثة ومؤسساتها تعززها المساواة والعدالة، والإمارات تؤكد ريادتها في ملف تمكين المرأة.

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وعلى جانب آخر، أصدرت القيادة العامة لشرطة دبى مخالفة بقيمة 10 آلاف درهم بحق سيدة عربية "مهندسة ديكور"، نظمت حفلاً خاصاً فى منزلها دون مراعاة لاشتراطات السلامة العامة والتباعد الجسدى وارتداء الكمامات وإجراءات التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بمشاركة مجموعة من الإعلاميين وفنانة عربية، وذلك بعد أن نشر أحدهم مقطع فيديو على موقع للتواصل الاجتماعى لفعاليات الحفل.

وأكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال سالم الجلاف، أن شرطة دبي استدعت السيدة بعد انتشار مقطع الفيديو، وأصدرت بحقها المخالفة المالية عملاً بالقرار الصادر من سعادة النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد العميد الجلاف على أن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية توقع في بندها الرابع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم لكل من يُقدِم على إقامة تجمعات أو اجتماعات أو حفلات خاصة أو عامة أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع أو العِزب.