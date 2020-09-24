شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الليبى يشكل لجنة للتحقيق بأوجه صرف أموال فى مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق فى أوجه صرف مبالغ مالية مخصصة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويرأس اللجنة عضو مجلس النواب الليبى محمد الفيرس، وبعضوية المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب الليبى أشرف المبروك الدوس، وعضو عن كل من هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة في البيضاء وهيئة مكافحة الفساد، حسب القرار الذى حمل رقم 33 لسنة 2020.
وجاء في المادة الثانية من القرار أن تستدعى اللجنة من ترى ضرورة سماع أقواله أو شهادته والاطلاع على جميع المستندات المتعلقة بالتحقيق ومعاينة جميع الأماكن التي تم فيها توريد البضائع وتسليمها.
ويمنح القرار اللجنة صلاحية تشكيل لجان فرعية أخرى تكون مهامها محدودة في سبيل استيفاء التحقيق أو أى مهمة أخرى مرتبطة بالتحقيقات، ولها حق الاستعانة بذوى الخبرة من الأطباء والماليين والمختصين بالتحقيقات وذوى الخبرة فى أى مجال.
كما جاء فى المادتين الثالثة والرابعة، أنه على مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة تسهيل مهمة عمل اللجنة وتمكينها من الاطلاع على المستندات والسجلات والتكليفات والمحاضر وجميع الأوراق التى لها علاقة بموضوع التحقيق.
ووجه رئيس أركان الجيش الليبى، رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا، عبدالرازق الناظوري بتقديم الدعم والمساندة لأعضاء اللجنة وتسهيل مهمة عملهم.
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