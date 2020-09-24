الرئيس التونسى يدعو المجتمع الدولى لمواصلة تقديم الدعم اللازم لقارة إفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التونسى قيس سعيد، إن التجاذبات السياسية تحد من فاعلية مجلس الأمن فى معالجة الأزمات، موضحا أنه من المرجح أن يواجه العالم أزمة مالية ستعصف باقتصاديات الدول وتدفع الملايين نحو الفقر والبطالة.
وأضاف الرئيس التونسى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية تحتم التفكير فى دفع الأمم المتحدة إلى تجاوز مفهوم الأمن التقليدى.
ولفت قيس سعيد إلى أن العالم يواجه تهديدات على غرار الأوبئة والكوارث الطبيعية وتغير المناخ والجرائم السيبرانية، متابعا: ندعو المجتمع الدولى لمواصلة تقديم الدعم اللازم للقارة الإفريقية ومساعدتها على إعادة هيكلة ديونها.
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