شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يؤكد قدرة معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية على تعزيز الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية تحفز على تضافر الجهود لتعزيز الاستقرار والأمن في منطقتنا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: معاهدة السلام مع إسرائيل ستعزز من دورنا لتعزيز السلام على أساس حل الدولتين والمساهمة في جهودنا المشتركة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وفى وقت سابق قال وزير الدولة الإماراتى، أنور قرقاش، تعليقا على انتهاء مراسم توقيع اتفاق السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل فى البيت الأبيض، "لحظة تاريخية تبعث على الأمل والتفاؤل"، بحسب قناة العربية الاخبارية.

وأضاف: "ثابتون على دعم الموقف الفلسطينى، ولكن علينا أن نبحث عن مقاربة جديدة لتسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى"، لافتا إلى أن الاتفاق يقدم فرصة للإمارات لتعزيز حضورها في عدة مجالات.

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