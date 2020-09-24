شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية عدم تسجيل أى اصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 4 حالات، وهذا هو الإعلان الأول من وزارة الصحة الاتحادية عن عدم تسجيل أية إصابات في كل ولايات السودات، منذ بدء تسجيل معدلات المرض في مارس الماضى.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الخميس، عن التقرير الوبائي ليوم أول من أمس، أنه لم يتم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا، من بين 595 عينة تم فحصها.
وبقى العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان عند 13 ألفا و 577 حالة، بينها 836 وفاة، و 6764 شخصا تعافوا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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