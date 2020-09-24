شكرا لقرائتكم خبر عن مناسيب النيل فى السودان تواصل انخفاضها فى معظم القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الرى السودانية أن مناسيب النيل تواصل انخفاضها الملحوظ في معظم الأحباس، وذكرت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان اليوم الخميس، أن وارد محطة "الديم" عند الحدود السودانية – الأثيوبية، ليوم غد، سيكون في حدود 500 مليون متر مكعب، ويكون وارد نهر عطبرة في حدود 95 مليون متر مكعب. وتوقعت اللجنة أن تشهد المناسيب ليوم غد الجمعة، إما انخفاضا أو استقرارا في معظم القطاعات. ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين، إلى إتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مناسيب النيل فى السودان تواصل انخفاضها فى معظم القطاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.