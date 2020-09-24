شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال داعشى يرتبط بشبكة إرهابية فى كركوك بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اعتقال إرهابي من تنظيم داعش يرتبط بشبكة خطيرة في محافظة كركوك، وقال رسول - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس، "إن جهاز مكافحة الإرهاب يواصل عملياته النوعية، حيث تمكن من القبض على عنصر إرهابي من تنظيم (داعش) يرتبط بشبكة إرهابية خطيرة في محافظة كركوك"، مضيفًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
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