شرطة دبي تغرم سيدة عربية 10 الآف درهم بسبب حفل مخالف لإجراءات كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت القيادة العامة لشرطة دبي، مخالفة بقيمة 10 آلاف درهم بحق سيدة عربية "مهندسة ديكور"، نظمت حفلاً خاصاً في منزلها دون مراعاة لاشتراطات السلامة العامة والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وإجراءات التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بمشاركة مجموعة من الإعلاميين وفنانة عربية، وذلك بعد أن نشر أحدهم مقطع فيديو على موقع للتواصل الاجتماعي لفعاليات الحفل.
وشدد العميد الجلاف على أن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية توقع في بندها الرابع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم لكل من يُقدِم على إقامة تجمعات أو اجتماعات أو حفلات خاصة أو عامة أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع أو العِزب.
وأشار إلى أن شرطة دبي استدعت الإعلاميين والفنانين الذين شاركوا في الحفل لتطبيق قرار النائب العام للدولة بشأن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية بحقهم، والتي توقع غرامة مالية مقدارها 5 آلاف درهم على المشاركين في التجمعات أو الاجتماعات أو الحفلات المخالفة للإجراءات الاحترازية الوقائية.
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