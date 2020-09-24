شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 826 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت تونس تسجيل 826 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات الصحية فى تونس، تسجل 1219 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 48 ساعة، وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالى الإصابات 9110 إصابات، فيما تم تسجيل 5 وفيات جديدة.

وأفادت الصحة التونسية - فى بيان أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن إجمالى حالات الشفاء بلغ 2366 حالة، فيما بلغت إجمالى الوفيات 138 حالة.