شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 30 حالة وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية فى إحاطة صحية حول أخر مستجدات فيروس كورونا، عن تسجيل 498 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الحالات المؤكدة 331.857 حالة، مقابل شفاء 1007 حالة ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 314.793 حالة، وتوفى 30 حالة، ليصل إجمالى حالات الوفاة 4599 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19، ليصل إجمالى الحالات المؤكدة 331.359، مقابل شفاء 1.102 حالة ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 313.786 حالة، وتوفى 27 حالة، ليصل إجمالى حالات الوفاة 4.569 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

وفى وقت سابق، أكدت وزارة الصحة السعودية، تسجيل (552) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19)، ليصل إجمالى الإصابات المؤكدة 330.798 حالة، مقابل تعافى 1185 حالة ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 312.684 حالة، وتوفى 30 حالة ليصل إجمالى حالات الوفاة 4.542 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

و كشفت الوزارة، عن تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالى 329754 حالة . وقالت الوزارة فى بيان نشرته وسائل إعلام سعودية، أنه تم تسجيل 1009 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالى 310439 حالة.