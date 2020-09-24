شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية العراقية توقف جميع رحلاتها مع إيران لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الخطوط الجوية العراقية توقف جميع رحلاتها مع إيران لمواجهة كورونا.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن توفير ثلاثة مختبرات متنقلة لإجراء فحوصات كورونا وتوزيع الكمامات على المشاركين فى الزيارة الأربعينية، وقال وزير الصحة، حسن التميمى فى مؤتمر صحفى، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، أن "الوزارة حرصت كل عام على وضع خطة طبية طارئة للزيارة الأربعينية وكافة الزيارات الدينية"، لافتا إلى أنه تم تشديد ووضع عدد من الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا وحماية الزائرين والمواطنين وبالأخص التى ستشهد الزيارة".

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وأضاف أنه "تم توفير الدعم والمبالغ اللازمة لدعم الدوائر وتجهيزها باحتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية وعدد الوقاية الشخصية وتعزيز كربلاء بالفرق الطبية والصحية، والإسعاف الفورى، وفحوصات الـ PCR، كما تم توفير ثلاث مختبرات متنقلة لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا وتوزيع الكمامات على الزائرين والعاملين فى المواكب الحسينية".

وتابع "كما سيتم إجراء المسح الوبائى لعموم العاملين وتحديد المستشفيات الخاصة بالمرضى غير المصابين بالفيروس ومراكز متخصصة أخرى للمصابين بالتنسيق مع دوائر الصحة، ومنع فتح أى مفرزة طبية دون إشراف وموافقة وزارة الصحة منعا لصرف أدوية دون استشارات طبية، فضلا عن التوعية الصحية لعموم المواكب والزائرين من قبل الفرق الإعلامية والصحية".