"الحوثي" تتهم التحالف العربي بمنع دخول أدوية أمراض مزمنة

اليمن /الخليج 365

اتهمت جماعة الحوثي، الخميس، التحالف العربي (تقوده السعودية) بمنع دخول أدوية الأمراض المزمنة إلى اليمن.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها طه المتوكل، وزير الصحة في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دوليا، نقلتها قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الجماعة.

وأوضح المتوكل، أن "أول ما استهدفه العدوان (عمليات التحالف) هو القطاع الصحي والدوائي، من خلال الحصار الجائر، وإغلاق مطار صنعاء الدولي، ومنع دخول الأدوية، خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة".

ودعا إلى "رفع وتيرة الأبحاث العلمية الصيدلانية التي بدأت على مستوى الجامعات، ووزارة الصحة ، في انتاج الأدوية المحلية".

وقال المتوكل، إن" الأدوية التي يتم إنتاجها في اليمن، لا تغطي نحو 10 بالمائة من الاحتياج الفعلي في البلد، فيما نحو 90 بالمائة من احتياجات الدواء يتم استيراده من الخارج".

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ولم يصدر تعليق من قبل التحالف العربي حول الأمر، لكن سبق وأن أكد حرصه على عون اليمنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم.

وفي 16 سبتمبر /أيلول الجاري قال المتوكل، إن أمراض القلب في اليمن، ازدادت ثلاثة أضعاف، منذ بدء الحرب.

ومنذ ستة أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وأدى الصراع المستمر إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.