الخرطوم.. انطلاق مسيرات لدعم استكمال عملية السلام بالسودان

بهرام عبد المنعم/ الخليج 365-

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، انطلاق مسيرات جماهيرية، لدعم استكمال عملية السلام بين الحكومة والفصائل المسلحة.

ووفق مراسل الخليج 365، رفع المشاركون في المسيرات أعلام السودان، ورددوا هتافات تدعو إلى تحقيق السلام الشامل في كافة أنحاء البلاد.

والثلاثاء، دعا "تجمع المهنيين"، أبرز مكونات التحالف الحاكم، إلى تنظيم مسيرات جماهيرية، لدعم استكمال عملية السلام في السودان.

وعزا تجمع المهنيين الهدف من المسيرات إلى "دعوة الحكومة الانتقالية للإسراع بتحقيق السلام، وكسر جمود المفاوضات مع الحركة الشعبية- شمال (مسلحة) لتحقيق السلام المستدام بالسودان".

وفي 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، وقع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مع رئيس الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز الحلو، "إعلان مبادئ" تضمن إجراء مفاوضات غير رسمية حول القضايا الخلافية، أبرزها علمانية الدولة.

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وجرى توقيع الاتفاق بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لكسر جمود التفاوض في العاصمة جوبا، بعد تعليق المفاوضات منذ 20 أغسطس/ آب الماضي.

وتطالب حركة الحلو، خلال التفاوض مع الخرطوم، بأن تكون العلمانية نصا صريحا في دستور البلاد، أو الإقرار بحق تقرير المصير لولايتي النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب).

وتقاتل الحركة الشعبية بزعامة الحلو، القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ يونيو/ حزيران 2011.

وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية على اتفاقية سلام بالأحرف الأولى، وينتظر أن يجرى التوقيع النهائي في 3 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.