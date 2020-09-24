الحكومة المصرية تطالب مواطنيها بتصويب مخالفات البناء

القاهرة / الخليج 365

ناشد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولى، الخميس، المواطنين التقدم بطلبات تصالح في مخالفات البناء، في أعقاب قرار يقضي باستملاك العقارات المخالفة المقامة على أراضي الدولة.

ووجه رئيس الوزراء كلمة للمواطنين اليوم في مؤتمر صحفي، قائلا: "أي مواطن له شكوى تتعلق بطلبات التصالح، يتقدم فورا لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء وسيتم اتخاذ اللازم فورا".

كان مدبولي، عقد اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم، مع عدد من المحافظين لمتابعة المشروعات التي تتم بكل محافظة وحصر مختلف الأراضى التابعة للدولة لبدء تنفيذ مشروعات سكنية حضارية.

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وفي 3 سبتمبر/ أيلول الماضي، نشرت الجريدة الرسمية، قرارا رئاسيا، بزوال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة، ونقل ملكية العقارات المقامة عليها لصالح صندوق مصر (حكومي).

وفي مؤتمر اليوم، مددت الحكومة مهلة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء شهرا إضافيا، لتنتهى في 30 أكتوبر/ تشرين أول المقبل بدلا من 30 سبتمبر الجاري.

وبحسب مدبولي، فقد تقدم مليون و400 ألف مواطن بطلبات التصالح حتى الآن، "وفي حال زيادة إقبال المواطنين لطلبات التصالح سيتم النظر فى مد المهلة المحددة".

وزاد: "سيكون لكل عقار ووحدة سكنية في مصر رقم قومي قبل نهاية 2021".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.