العراق.. إقالة مسؤولين اثنين بارزين بـ"الحشد الشعبي"

إبراهيم صالح/ الخليج 365-

أعلنت هيئة "الحشد الشعبي" العراقية، إقالة مسؤولين اثنين بارزين من منصبهما، دون توضيح أسباب.

وتداولت وسائل إعلام عراقية، الخميس، قرارين صادرين عن فالح الفياض رئيس هيئة "الحشد الشعبي"، أحدهما صدر بتاريخ 28 أغسطس/آب الماضي، والآخر 21 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتضمن القرار الأول، إعفاء القيادي حامد الجزائري من مهام آمر "اللواء 18" في الحشد الشعبي، وتكليف أحمد محسن مهدي الياسري بدلاً عنه.

والجزائري، يواجه اتهامات بقيادة فريق من القناصين لتصفية المتظاهرين، في الحراك الذي شهدته البلاد مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، وفق نشطاء ومتظاهرين.

فيما نص القرار الآخر، على إعفاء وعد القدو من مهام آمر "اللواء 30" في الحشد الشعبي، وتكليف زين العابدين جميل خضر بدلاً عنه.

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والقدو، الملقب بـ"أبو جعفر" هو مؤسس "اللواء 30" في الحشد الشعبي، وهو الفصيل الذي يواجه اتهامات من قبل عشائر سنية في محافظة نينوى (شمال) بارتكاب انتهاكات وتعذيب وتصفية لأبناء تلك العشائر، ما ينفيه قادة الفصيل.

ولم يرد في الأمرين الصادرين عن "الحشد الشعبي" أسباب إقالة المسؤولين البارزين.

و"الحشد الشعبي" مكون من فصائل شيعية في الغالب، وهو تابع رسمياً للقوات المسلحة العراقية، إلا أن العديد من تلك الفصائل تتبع أوامر قادتها المقربين من إيران.

ومنذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة، تخللتها أعمال عنف خلفت 565 قتيلا من المحتجين وأفراد الأمن، وفق الحكومة.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي، على الاستقالة في ديسمبر/ كانون أول الماضي، وحلت محلها حكومة مصطفى الكاظمي، منذ مايو/ أيار الماضي.

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