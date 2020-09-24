تونس.. إلغاء احتفالات المولد النبوي بالقيروان بسبب كورونا

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلنت ولاية القيروان التونسية (وسط)، الخميس، إلغاء احتفالات المولد النبوي الشريف، جراء تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا بالبلاد.

وذكرت الولاية في بيان، أنه "تقرر إلغاء الاحتفالات بمناسبة المولد النبوي الشريف نظرا للوضع الوبائي والصحي الخطير بالبلاد وحفاظا على سلامة المواطنين".

وأضاف البيان، أن قرار الإلغاء جاء "بعد التشاور مع كافة الأطراف المعنية خاصة المصالح الأمنية والصحية وجمعية المولد النبوي الشريف ( مستقلة)".

يُذكر أن العالم الإسلامي يحتفل بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في 12 ربيع الأول هجري من كل عام.

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وكان من المتوقع أن تقام الاحتفالات بهذه المناسبة في الولاية، نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كما أوضح البيان، أن القرار يهدف "لتجنب التجمعات البشرية المتسببة في انتشار كورونا، خاصة في هذا الظرف الذي تتسارع فيه وتيرة تفشي الفيروس بكافة أنحاء الجمهورية".

وتستقطب الاحتفالات السنوية بالمولد النبوي الشريف بالقيروان، مئات آلاف الزوار سنويا من داخل تونس وخارجها، حيث تقام على هامشها أنشطة دينية وثقافية وتجارية.

ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في تونس، 12.479، بينها 174 وفاة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.