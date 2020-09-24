"فتح" و"حماس" تختتمان مباحثات "تركيا" بالاتفاق على "رؤية للحوار"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

قالت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، والمقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، إنهما اتفقتا على "رؤية"، ستقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان مشترك، أصدرته الحركتان، في ختام لقاءات جمعتهما في مقر القنصلية العامة الفلسطينية في مدينة إسطنبول التركية.

ولم يكشف البيان تفاصيل "الرؤية"، لكنه قال إنها تعتمد على مخرجات مؤتمر الأمناء العامون الذي انعقد في بيروت ورام الله، مؤخرا.

وأضاف البيان "جرى إنضاج رؤية متفق عليها بين الوفدين، على أن تقدم للحوار الوطني الشامل بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية".

وذكر أن "الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني"، سيكون في لقاء جديد للأمناء العامين للفصائل، سيعقد تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في موعد لا يتجاوز الأول من أكتوبر/تشرين أول القادم.

وشكر البيان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "والقيادة والشعب التركي على الاستضافة الكريمة" لجلسات الحوار.

Advertisements

وكان عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، قد قال اليوم الخميس، لوكالة الخليج 365 أن حركته توافقت مع "حماس"، على إجراء الانتخابات العامة في أراضي السلطة الفلسطينية، قريبا.

وأضاف الأحمد "تم التوافق على إجراء انتخابات تشريعية (برلمانية)، يتبعها انتخابات رئاسية، ثم انتخابات للمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) (..) وفي غضون أيام، عندما تصل الصورة كاملة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، سوف يصدر المراسيم الخاصة بإجرائها".

لكن حركة حماس، لم تعقب على ما ذكره الأحمد، ولم يتسن الحصول على رد.

وبدأت اجتماعات حركتي حماس وفتح، في تركيا، الثلاثاء الماضي.

وترأس وفد حركة "فتح"، أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، فيما ترأس وفد حماس، نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري.

وتشهد الساحة الفلسطينية انقساما منذ يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة "حماس" على قطاع غزة، في حين تدير "فتح" الضفة الغربية، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في استعادة الوحدة الداخلية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.