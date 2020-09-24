الأردن.. "وزاري" عربي أوروبي يدعو لوقف دائم لـ"خطة الضم"

ليث الجنيدي/ الخليج 365-

دعا الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي، الخميس، بالعاصمة الأردنية عمان، إلى وقف دائم لخطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية، واستئناف مفاوضات السلام.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي، لبحث عملية السلام بالشرق الأوسط، الذي عقد في العاصمة عمان.

وتضمن البيان الختامي 8 بنود، أولها دعم جميع الجهود المستهدفة لتحقيق سلام، والثاني حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس الدولتين.

أما البند الثالث فشمل التأكيد على أن بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الممتلكات الفلسطينية خرق للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين، والرابع طالب بوقف دائم لخطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وكان من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تنفيذ خطة الضم مطلع يوليو/ تموز الماضي، لكن الخطة جوبهت بردود فعل وانتقادات واسعة، ما دفعه إلى تعليقها مؤقتا من دون إيقافها كليا.

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فيما أوصى البند الخامس لبيان الاجتماع الوزاري، بالحفاظ على الوضع التاريخي لمدينة القدس والوصاية الأردنية عليها.

وشدد البيان في بنده السادس، على أهمية أن تساهم اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل في تحقيق السلام الشامل والدائم.

كما أكد البند السابع على ضرورة استمرار توفير الدعم المالي والسياسي لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والثامن دعا إلى إنهاء جمود المفاوضات وضرورة استئنافها.



ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين، المستند إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، وقعت الإمارات والبحرين، اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية والرفض الفلسطيني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.