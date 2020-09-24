"مرور الفجيرة" تطلق «أطفالك .. أمانة ومسؤولية»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ممثلة بإدارة المرور والدوريات مبادرة «أطفالك .. أمانة ومسؤولية» وذلك ضمن فعاليات وأنشطة الحملة الفصلية الرابعة لعام 2020، والتي تأتي ضمن خطة حملات التوعية المرورية لوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة تجسيداً للهدف الإستراتيجي لوزارة الداخلية لقطاع المرور والمتمثل في جعل الطرق أكثر أمناً للمساهمة في تعزيز الوعي المروري لدى كافة شرائح المجتمع.



وتهدف مبادرة «أطفالك .. أمانة ومسؤولية» إلى تعزيز الوعي والثقافة المرورية لدى السائقين وخاصة أولياء الأمور بالإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامة أطفالهم وطلاب المدارس من أخطار الحوادث المرورية وحوادث الدهس التي يتعرض لها الأطفال نتيجة عدم الانتباه والإهمال. كما تهدف إلى إلقاء الضوء على بعض الممارسات الخاطئة والخطرة والتي تعتبر خطراً كبيراً على سلامة الأطفال أثناء وجودهم في المركبات والتي يلجأ إليها بعض أولياء الأمور من باب التدليل والترفيه لأطفالهم وحبهم لهم .

أهداف

Advertisements

ومن جانبه أكد العميد الدكتورعلي راشد بن عواش مدير إدارة المرور والدوريات:«أن مبادرة «أطفالك .. أمانة ومسؤولية» هدفها الرئيسي نشر الوعي والثقافة المرورية بالأنظمة والقوانين المرورية التي وضعت أساساً للمحافظة على سلامة وأمن الأطفال داخل المركبات والتنويه بالمخالفات وعقوباتها «كالسماح للأطفال دون الـ 10 بالجلوس في المقاعد الأمامية للمركبة، وعدم استخدام حزام الأمان للأبناء، وعدم توفير مقاعد الحماية التي تقي الأطفال من مخاطر الحوادث، وانشغال السائقين بغير الطريق أثناء القيادة».

وأكد:«أن التزام السائقين وأفراد المجتمع بالأنظمة والقوانين وتبني المسؤولية المجتمعية في وقاية الأطفال والمحافظة على سلامة أطفالهم وأبناءهم من مسببات ومخاطر الحوادث المرورية هدف نسعى جميعاً لتحقيقه لمجتمع خالٍ من الحوادث المرورية».

خطة

ومن جانبها أوضحت الملازم أول موزة الدرمكي مدير فرع التوعية والإعلام المروري:«أن خطة نشر المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة فيروس كورونا المستجد لتعزيز الوعي والثقافة المرورية للسائقين وأولياء الأمور للمحافظة على سلامة أطفالهم من مخاطر الحوادث المرورية».