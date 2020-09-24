«دبي البحري» يطلع على أحدث محركات الزوارق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلع وفد من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على أحدث محرك سريع تنتجه شركة ميركوري العالمية للمحركات السريعة وذلك خلال الاحتفال المصغر الذي نظمه فريق الشركة العالمية في دبي عبر الموزع الرسمي في الدولة شركة اكستريم مارين.

وحرص محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات ومحمد عبد الله الشامسي مدير إدارة الدعم المؤسسي على حضور الاحتفال المبسط بإطلاق المحرك الجديد، حيث كان من المقرر أن يتم الإعلان في شهر مارس الماضي غير أن قيود جائحة كورونا حينها أرجأت الإطلاق حيث خصص العرض مؤخراً حصراً على المسؤولين في الرياضات البحرية وكبار الشخصيات من المهتمين بالصناعة والسباقات.

وكانت شركة ميركوري العالمية التي تتخذ من الولايات الأمريكية المتحدة مقراً لها قد أعلنت عن المنتج الجديد وهو محرك (إيه بي اكس-360) الذي قدمته الشركة لمنافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا1».

واستمع وفد النادي بحضور البطل العالمي السابق محمد بن جبارة المرر، مالك شركة اكستريم مارين إلى شرح تفصيلي وعرض خاص عن المحرك الجديد من قبل ماكس ميتادير، المدير العام لشركة ميركوري مارين الشرق الأوسط وزياد فغالي، مدير خدمة المنطقة، حيث سلطا الضوء على الفوائد والتطور التكنولوجي الخاص بإطلاق المحرك الجديد.

وأبدى محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية إعجابه بالمحرك الجديد الذي يدعم توجهات الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي ام- في إقامة سباقات صديقة للبيئة وتقليل الانبعاث الكربوني خاصة أن المحرك الجديد الذي يعمل بتقنية (4 ستورك) سيوفر ما يصل إلى 80% من استهلاك الوقود.

وقال إن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حرص على حضور حفل الإطلاق والتعرف عن كثب على المحرك الجديد، مشيراً إلى أن الجهاز الفني لفريق الفيكتوري تيم قام أيضاً بالاطلاع على المحرك والتعرف على مميزاته قبل خطط التشغيل المرتقبة في حلبات السباق بعد العودة لبطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا1».