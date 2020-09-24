دي ماريا غاضب لاستبعاده من تشكيلة الأرجنتين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر جناح باريس سان جيرمان الفرنسي أنخل دي ماريا، أنه من الصعب فهم سبب إقصائه من تشكيلة منتخب الأرجنتين لأول مباراتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني الجمعة تشكيلة منتخب بلاده لمباراتيه ضد ضيفته الإكوادور في بوينس آيرس ومضيفته بوليفيا في لاباز في 8 و13 أكتوبر المقبل، وضمت قائده نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، ولياندرو باريديس زميل دي ماريا في سان جيرمان.

وقال دي ماريا في تصريح لإذاعة «راديو كونتيننتال» الأرجنتينية: «لم يشرحوا لي قط لماذا لا يتصلون بي».

وتساءل دي ماريا الذي أوقفته لجنة الانضباط في فرنسا أربع 4 مباريات بسبب بصقه على مدافع مرسيليا الإسباني ألفارو، قائلاً: «في سن الـ32، هل أنا كبير في السن؟ أنا أظهر في كل مباراة وفي نهاية كل أسبوع بمستويات أفضل، أواصل الركض بنفس الطريقة، وأظهر مستوى معيناً لأستمر في البقاء بنفس مستوى نيمار ومبابي».

وأردف دي ماريا الذي شارك في آخر ثلاث نسخ لكأس العالم مع الأرجنتين بعد أن توج معها بذهبية أولمبياد بكين عام 2008، قائلاً: «في بعض الأحيان تتحمل النقد، ولكن في وقت ما تنفجر وترد، كنت صامتاً لفترة طويلة، لا أجد تفسيراً، أحب أن أكون جزءاً من المنتخب الوطني وأتمنى من كل قلبي أن أتمكن من ارتداء قميص الأرجنتين مرة أخرى، سأقدم 100% من الأداء».