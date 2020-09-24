نادي مليحة ومجلس الشارقة يبحثان الخطط الاستثمارية المشتركة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث نادي مليحة خلال استقباله رئيس لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي في مجلس الشارقة الرياضي عبد الله سلطان الدح، أوجه تعزيز الخطط الاستثمارية في النادي وتنمية موارده.

جاء ذلك خلال استقبال محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة يرافقه عبد الله سالم خلفان بن جرش الكتبي عضو مجلس إدارة النادي رئيس لجنة التسويق والاستثمار بالنادي للجنة، وضم وفد لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي من مجلس الشارقة الرياضي عبد الله سلطان الدح عضو مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة وعمر إبراهيم الملا وأحمد عبد الكريم المازمي وخالد عبد الرحمن بن سلطان.

ورحب محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة برئيس وأعضاء لجنة الاستثمار والتطوير الرياضي وحرصهم على تعزيز التواصل مع النادي بهدف التعاون المشترك لتنمية الجوانب الاستثمارية المتاحة ضمن مرافق النادي وإمكاناته.

وأشار إلى أن استراتيجية النادي التي رسمها أعضاء مجلس إدارة النادي وكافة الكوادر الوظيفية تتجه نحو تنمية أدوار النادي في كافة المجالات ارتكازاً على توجهات مجلس الشارقة الرياضي في ظل الطفرة التي يحققها من مشاركات وتوسع في أنشطته وبرامجه الرياضية والثقافية علاوة على ما يحققه من إنجازات رياضية مشرفة في عدد من الألعاب لاسيما الجماعية كما في كرة اليد وكرة الصالات.

وأشار عبد الله سلطان الدح عضو مجلس الشارقة الرياضي رئيس لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي إلى حرص اللجنة على تعزيز التعاون مع نادي مليحة وتحقيق التكامل المنشود بهدف جلب استثمارات للنادي في إطار تحقيق رؤية مجلس الشارقة الرياضي من دعم الأندية في النواحي التسويقية والاستثمارية.

وأكد عبد الله سالم خلفان بن جرش الكتبي عضو مجلس إدارة النادي رئيس لجنة التسويق والاستثمار في النادي أن الاجتماع كان ناجحاً ويبشر بمزيد من الفرص الواعدة في ظل حرص لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي على دعم النادي وتنمية قدراته الاستثمارية، وأعرب عن شكر النادي وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة وكوادرها على جهودهم في التواصل مع نادي مليحة بما يحقق الرؤية المنشودة خلال المرحلة المقبلة.