شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي بيريرا يصل إلى العراق للانضمام إلى الديوانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

وصل المحترف البرازيلي ويسلي بيريرا، فجر الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد في طريقه للالتحاق بصفوف فريق الديوانية الأول لكرة القدم الذي سبق لإدارته أن تعاقدت معه.

يذكر أن أربعة محترفين وعراقيين مغتربين كانوا قد وصلوا إلى مدينة الديوانية، مركز محافظة الديوانية العراقية لغرض الالتحاق بفريق الديوانية الذي شكل هذا الموسم ظاهرة غير مسبوقة في الدوري العراقي بسبب صفقاته الكبيرة مع محترفين مميزين.

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