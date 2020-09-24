«تحدي الطفولة»..كوميديا صور الفنانين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمد حمدي شاكر



تحت عنوان «تحدي صور الطفولة»، أو «childhood photo challenge» الذي انتشر مؤخراً عبر مختلف مواقع التواصل وبالأخص موقع الصور الشهير «إنستجرام»، حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على مشاركة الجمهور صورهم في الصغر، مع نشر لقطات حديثة لهم.

وجاءت معظم التعليقات على الصور كوميدية وطريفة مثل «قول للزمان ارجع يا زمان»، «عملت إيه فينا السنين»، «مش عارف إيه حصل فيا»، وغيرها من التعليقات التي نالت إعجاب المتابعين.

ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في التحدي الفنان المصري أحمد حلمي الذي علق على صورتين: الأولى جمعته بوالديه على شاطئ البحر والأخرى من أحدث ظهور إعلامي له عبر برنامج «صاحبة السعادة»، وكتب «أيام ما كنا على الحِجر»، فيما علقت الفنانة دينا فؤاد بكلمات من أغنية الفنانة الراحلة وردة «وعملت إيه فينا السنين». وبطريقته الكوميدية كتب الفنان الشاب مصطفى خاطر على منشوره «أنا بلبس البيجامة دي لحد دلوقتي».

ونشر المخرج طارق العريان صورة تعود لأيام طفولته وهو على حصان واكتفى بالتعليق عليها «بداية العبقرية»، أما الفنانة ليلى علوي فنشرت صورتين واكتفت بكتابة اسم الهاشتاج، ليرد عليها أحد متابعيها «مهما كبرت أو صغرت أنت حلوة زي ما أنت»، فيما سخر المطرب أحمد سعد من صورته وهو رضيع معلقاً «حاسس أني وأنا صغير كان شكلي أكبر من دلوقتي».

وعلقت الفنانة لقاء الخميسي على صورة من طفولتها قائلة «كان ياماكان في قديم الزمان أميرة صغيرة»، ومن الصور التي لاقت تفاعلاً كبيراً من متابعيها صورتان نشرتهما الإعلامية بوسي شلبي، وإلى جوارها زوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز الأولى تعود لقبل وفاته بثلاثة أعوام، والأخرى في طفولتهما.

وبطريقة كوميدية وطريفة جذبت عشرات الآلاف من متابعيها نشرت الفنانة بدرية أحمد صورة من طفولتها وهي بالمدرسة وصورة حديثة إلى جوارها معلقة «فرق كبير بين المؤدبة الحاجة بدرية واللي مقضياها رقص في حفلات المدارس»، فيما استغل تيام مصطفى قمر التحدي ونشر صورتين مع والده الأولى تعود لطفولته والأخرى في الوقت الراهن، حيث هنأ والده بمناسبة عيد ميلاده، معلقاً «كل سنة وأنت سعيد ومرتاح وسند لينا يا ملك العالم».

وجاءت تعليقات الفنانين صلاح عبدالله وسليمان عيد كوميدية حتى في طريقة عرض صور المنشور، إذ شاركا بطريقتهما المضحكة في التحدي، فشارك عبدالله بصورة سوداء وعلق «كان نفسي أشارك في التحدي يا ولدي لكن والله يا حبيبي، معنديش صورة وأنا بيبي»، أما سليمان عيد فقال عن صورة تعود لطفل آخر«متغيرتش كثير».